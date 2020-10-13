إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه وهدافه الأول كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.