إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه وهدافه الأول كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا.
وأضاف الاتحاد في بيان، أن مهاجم يوفنتوس البالغ من العمر 35 عاما سيغيب عن مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية غدا الأربعاء، لكنه أكد أن اللاعب "بخير" ولم تظهر عليه أي أعراض وخضع للعزل الذاتي.