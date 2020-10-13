تشييع رسمي لجثمان قائد اللواء 110 في مأرب

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أقامت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الثلاثاء، بمدينة مأرب ،مراسيم تشييع رسمية لجثمان الشهيد العميد الركن عبدالعزيز حنكل، قائد اللواء 110، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والنضالي ويشارك في قيادة معارك مواجهة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران بمحافظة الجوف.

وتقدم المشيعين وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وعدد من أسرة وأقارب الشهيد.

واعتبر الفريق المقدشي استشهاد العميد حنكل خسارة على الوطن وخسارة كبيرة على القوات المسلحة.. مشيرا إلى أن الشهيد كان واحدا من خيرة الرجال ومن أوفى الضباط الشرفاء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم وأولادهم للدفاع عن الوطن وفي سبيل استعادة أمنه واستقراره.

وقال وزير الدفاع "أن هذه التضحيات الغالية هي ضريبة الحرية والكرامة، وستثمر نصرا مؤزرا للشعب اليمني ولأبطال القوات المسلحة والمقاومة الذين لن تزيدهم هذه التضحيات الا عزما واصرارا على تحقيق الاهداف المنشودة التي ضحى الابطال من أجلها".

وجدد الوزير المقدشي العهد بالسير على دروب الأحرار الأوائل والمضي على قيم وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين مهما كانت العوائق والتحديات حتى استكمال تحرير كامل التراب واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ودحر مليشيات التمرد والإرهاب تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة..مؤكداً أن تلك البطولات ستبقى تاريخا مشهودا وستظل خالدة في ذاكرة الاجيال المتعاقبة، وستظل تضيئ للأحرار دروب النضال والكفاح الوطني.