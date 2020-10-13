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باقة ورد تصيب عروسًا بالعمى ليلة زفافها

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
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ارتكبت عروس أمريكية كارثة تسببت في إصابتها بالعمى ليلة زفافها، بعدما قررت أن تبدع في اختيار نوع أزهار جديدة.

وخالفت العروس التقاليد، باختيارها زهورًا برية، لتحملها يوم زفافها، ليتبين بع ذلك أنها سامة. وقطفت العروس ما يكفي من الزهور البرية من الجبال، لكنها لم تكن تعرف مدى السمية التي يمكن أن تسببها.

وأمضت العروس الليلة التي سبقت الزفاف، في ترتيب الزهور، لكن المفاجأة عندما استيقظت في يوم الزفاف لتجد وجهها مغطى بطفح جلدي، وأدركت أنها لا تستطيع الرؤية

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