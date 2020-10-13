انفجار الخلافات مجددا: داود أوغلو يتهم أردوغان ببيع قضية إسلامية كبرى ويتساءل ما الثمن الذي قبضتموه؟ محافظ شبوة يقدم للامارات ”عرض مغري“ مقابل إخلاء منشأة ”بلحاف“ ويكشف عن ”خطة بديلة“ في حال رفضت أبو ظبي العرض لماذا ألغت قبرص برنامج الجوزات الذهبية ؟ إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا تشييع رسمي لجثمان قائد اللواء 110 في مأرب باقة ورد تصيب عروسًا بالعمى ليلة زفافها مأرب تحاكم القيادات الحوثية عسكريا وتفتح ملف جريمة قتل الشهيد القشيبي تدمير صاروخ باليستي كان يجهز لضرب السعودية الصين تدخل على خط أزمة صافر وتتوسط تحذير ودعوة للمسافرين عبر منفذ الوديعة
ارتكبت عروس أمريكية كارثة تسببت في إصابتها بالعمى ليلة زفافها، بعدما قررت أن تبدع في اختيار نوع أزهار جديدة.
وخالفت العروس التقاليد، باختيارها زهورًا برية، لتحملها يوم زفافها، ليتبين بع ذلك أنها سامة. وقطفت العروس ما يكفي من الزهور البرية من الجبال، لكنها لم تكن تعرف مدى السمية التي يمكن أن تسببها.
وأمضت العروس الليلة التي سبقت الزفاف، في ترتيب الزهور، لكن المفاجأة عندما استيقظت في يوم الزفاف لتجد وجهها مغطى بطفح جلدي، وأدركت أنها لا تستطيع الرؤية