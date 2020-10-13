تدمير صاروخ باليستي كان يجهز لضرب السعودية

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.

ولم يحدد التحالف مكان تدمير الصاروخ لكنه اكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعيه للميليشيات في اليمن.