تدمير صاروخ باليستي كان يجهز لضرب السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية.
ولم يحدد التحالف مكان تدمير الصاروخ لكنه اكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
كما شدد على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعيه للميليشيات في اليمن.