تحذير ودعوة للمسافرين عبر منفذ الوديعة

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دعا مسؤولو المركز الصحي بمنفذ الوديعة الحدودي المغتربين، الراغبين في السفر الى السعودية بعدم الازدحام بالمنفذ لإجراء فحص كورونا.
وحذرت وحدة الجزئيات البيولوجية (PCR) في ميناء الوديعة البري اليوم الثلاثاء، من خروج الوحدة عن قدرتها الاستيعابية لاستقبال المسافرين وعودة الازدحام الشديد.
وذكرت الوحدة البيولوجية بمنفذ الوديعة في بيان لها أن الفحص في بقية المراكز المعتمدة بالمحافظات مستمر بشكل يومي.
وأكد أن من قام بعمل الفحص في تلك المراكز يكون مروره إلى الجانب السعودي أيسر وأسهل دون أي زحام على خلاف الفحص بالمنفذ في هذه الأيام حيث يشهد ازحاما كبيرا .
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية اليومية لمركز الفحص في منفذ الوديعة من مائتين إلى ثلاثمائة حالة يومية فقط منعا للزحام .
وكانت وزارة الصحة دشنت العمل بوحدة PCR بمنفذ الوديعة لتسهيل إجراء الفحص للمسافرين بعد أن شهدت المختبرات المعتمدة لفحوصات كورونا بالمحافظات المحررة ازدحامات كبيرة.
وتتواجد مراكز فحص في كلا من عدن وسيئون.