مسئول يمني يحذر الاماراتيين من أمر ليس في صالحهم ويؤكد: اما نحن فلن نخسر شيء

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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طالب محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو الإمارات بإخراج قواتها من منشأة بلحاف لإنتاج الغاز.

وقال بن عديو في مقابلة مع قناة حضرموت إن الإمارات تعيق عمل منشأة بلحاف للغاز وحولتها إلى ثكنة عسكرية، كما سرحت مئات العمال.

وحذر بن عديو من احتجاجات للمواطنين وآلاف الموظفين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل للمطالبة بإخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية.

ولفت إلى ان الإمارات تقف حجر عثرة أمام إعادة تشغيل المنشأة وتصدير الغاز منذ خمس سنوات.

وأضاف بن عديو إنه خاطب الحكومة والسعودية التي تقود التحالف بشأن ضرورة اخلاء المنشأة وإعادة تشغيلها.

وواضح ان البلد يعتمد في موازنته على عائدات الغاز بنسبة 70 %، وبالتالي نواجه ضغطا شعبيا لأن هناك الاف العمال تم تسريحهم وأصبحوا بلا عمل، حسب تعبيره.

وحذر الإماراتيين من ان المواطنين سيضطرون للتظاهر أمام المنشأة، قائلا هذا ليس في صالحهم أما نحن فلن نخسر شيئا أكثر مما خسرنا".

كما أكد بأن الشركات جاهزة للعودة الى العمل واستئناف انتاج النفط عقب اخلاء المنشأة من التواجد العسكري الإماراتي.

وكان وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود قد أكد أن محافظة شبوة على موعد قريب لإعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية الهامة التي توقفت بسبب الحرب.

وأوضح العود خلال ترأسه إجتماعا لقيادة مكتب الوزارة في شبوة أن ذلك ياتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن إعادة دورة الحياة في القطاع النفطي.

مؤكدا على الدور المحوري للقطاع النفطي في دعم الإقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة باحتياجاتها من العملات الاجنبية خاصة في هذه المرحلة.