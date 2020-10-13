قتلى وجرحى في هجوم مسلح عنيف على منزل قائد عسكري كبير في الحكومة الشرعية بعدن

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قتل شخص وأُصيب آخران،اليوم الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على منزل قائد في الجيش اليمني، بمحافظة عدن .
وذكر مصدر عسكري طلب عدم نشر اسمه، أن مسلحين هاجموا منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري، في مدينة إنماء السكنية شمال غربي عدن.
وأوضح أن المسلحين (لم يحدد عددهم) قدموا على متن سيارتين، وأطلقوا وابلا من الرصاص باستخدام أسلحة خفيفة على منزل العمري، ما دفع حراسته للتصدي للهجوم.
وأفاد بأن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر وإعطاب إحدى السيارتين، فضلا عن إصابة ابن شقيقة العمري بجروح لم يوضح المصدر طبيعتها. ولم يصدر تعليق من الجيش الوطني حول الهجوم ودوافعه، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الساعة 07:50 صباحاً.
وتشهد العاصمة المؤقتة "عدن" الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بين الحين والآخر، العديد من الحوادث الأمنية دون أن تتمكن السلطات الأمنية فيها من وضع حدٍ لها.