في خطوة قد تغضب الصين..البيت الأبيض يطلب موافقة اكونغرس على 3 صفقات أسلحة لتايوان الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان السعودية: دعم إيران للمليشيات الحوثية في اليمن انتهاك للقرارات الأممية هدنه لم تصمد بعد محادثات 11ساعة ..اشتداد المعارك بين أرمينيا وأذربيجان ومقتل 45جندياً هجوم عنيف على إيران من مكان غير متوقع في سوريا تفاصيل..صفقة تبادل الأسرى التاريخية في موعدها وتجهيزات دولية ومخاوف من عراقيل اللحظات الأخيرة مسؤول بارز في الحكومة الشرعية: يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات قوية وجريئه ضد الإمارات تركيا تعلن الحرب ضد الامارات وإسرائيل والقوات العثمانية تفتك بأهدافها المحددة بشارة حكومية بقرب إعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية بشبوة الرئيس ”هادي“ يواجه ”غريفيث“: نريد عملا ملموس على الأرض بعيدا عن الاعلام وخلط الأوراق
أكدت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يمضي قدما في إبرام 3 صفقات أسلحة متطورة لتايوان، وأرسل في الآونة الأخيرة إخطارا بشأن المبيعات إلى الكونغرس للحصول على موافقته.
وقالت المصادر، إن "رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب وصلتهم إخطارات بأن وزارة الخارجية الأمريكية التي تشرف على مبيعات السلاح للخارج، وافقت على 3 من الصفقات المزمعة.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة الصفقات الدفاعية المقترحة أو عمليات النقل ولا تعلق عليها قبل إخطار الكونغرس رسميا بها".
وأشارت وكالة "رويترز" في سبتمبر الماضي، إلى أن "ما يصل إلى 7 أنظمة أسلحة رئيسية تشق طريقها في عملية التصدير الأمريكية مع تكثيف إدارة ترامب الضغوط على الصين".
ومن المرجح أن تثير الخطوة التي تأتي قبل الانتخابات الأمريكية غضب الصين وسط التوتر المحيط بتايوان