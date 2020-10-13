الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان

الثلاثاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.

وقال ترامب: قواتنا المتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل عيد الميلاد وصرح مسؤول إداري في مجلس الشیوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخریب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلی باکستان.

ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغاني.

یقع فی القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة في البلاد