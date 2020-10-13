الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان السعودية: دعم إيران للمليشيات الحوثية في اليمن انتهاك للقرارات الأممية هدنه لم تصمد بعد محادثات 11ساعة ..اشتداد المعارك بين أرمينيا وأذربيجان ومقتل 45جندياً هجوم عنيف على إيران من مكان غير متوقع في سوريا تفاصيل..صفقة تبادل الأسرى التاريخية في موعدها وتجهيزات دولية ومخاوف من عراقيل اللحظات الأخيرة مسؤول بارز في الحكومة الشرعية: يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات قوية وجريئه ضد الإمارات تركيا تعلن الحرب ضد الامارات وإسرائيل والقوات العثمانية تفتك بأهدافها المحددة بشارة حكومية بقرب إعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية بشبوة الرئيس ”هادي“ يواجه ”غريفيث“: نريد عملا ملموس على الأرض بعيدا عن الاعلام وخلط الأوراق وفد إسرائيلي يزور عاصمة خليجية جديدة برحلة جوية مباشرة للمرة الأولى
بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها في أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.
وقال ترامب: قواتنا المتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل عيد الميلاد وصرح مسؤول إداري في مجلس الشیوخ الأفغاني بأن القوات الأمريكية بدأت في تخریب وهدم المباني الموجودة في قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات إلی باکستان.
ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية لباکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة إلی الجانب الأفغاني.
یقع فی القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة في البلاد