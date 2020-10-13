مسؤول بارز في الحكومة الشرعية: يخرج عن صمتة ويطلق تصريحات قوية وجريئه ضد الإمارات

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دعا مسؤول حكومي في الشرعية ، إلى "ردع دولة الإمارات ومقاومتها، على خلفية ممارساتها الاحتلالية لأراض يمنية".
وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام ، في تغريدة عبر تويتر، إن "محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وفي كل مناسبة، يطالب بخروج القوات الإماراتية من منشأة بلحاف الغازية.
وأوضح أن "الإمارات تقوم بتعطيل العمل في منشأة بلحاف، بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصد، لحرمان الحكومة من استغلال الموارد المالية وتصدير الغاز".
وتوقف ميناء بلحاف وحقلي النفط في شبوة عن العمل، منذ العام 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثي على المحافظة.
وعقب طرد مليشيات الحوثيين من الميناء عام 2017 ما زالت قوات موالية للإمارات (النخبة الشبوانية) تسيطر عليه، وتمنع استئناف العمل فيه.
وتابع الرحبي: "لكنها الإمارات ترفض كل تلك الدعوات وتمارس أفعال احتلالية، ولذلك يجب ردعها ومقاومتها".
كما تُتهم الإمارات بانتهاك سيادة اليمن عبر "دعم تمرد في عدن وجزيرة سقطرى وطرد مسؤولي الحكومة منهما، وتشكيل قوات مسلحة خارجة عن الدولة اليمنية، فضلا عن التحكم في منافذ اليمن كالمطارات والموانئ، بما في ذلك منشأة بلحاف".