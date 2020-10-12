بشارة حكومية بقرب إعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية بشبوة

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بشر وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال المهندس اوس العود، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، أن محافظة شبوة على موعد قريب مع إعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية الهامة التي توقفت بسبب الحرب.
جاء ذلك خلال ترؤسه يوم الإثنين، اجتماعاً لقيادة مكتب الوزارة في شبوة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأكد الوزير العود على الدور المحوري للقطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة باحتياجاتها من العملات الاجنبية خاصة في هذه المرحلة.
وشدد على ضرورة الاهتمام ببناء القدرات الفنية والمهنية للكوادر النفطية بالمحافظة، والدفع بها الى برامج التأهيل المستمر في الجوانب النفطية.