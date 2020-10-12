بشارة حكومية بقرب إعادة تشغيل عدد من القطاعات النفطية بشبوة الرئيس ”هادي“ يواجه ”غريفيث“: نريد عملا ملموس على الأرض بعيدا عن الاعلام وخلط الأوراق وفد إسرائيلي يزور عاصمة خليجية جديدة برحلة جوية مباشرة للمرة الأولى أمير الكويت الجديد يعلن أول موقف له من الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر.. هل سيستمر على نهج سلفه؟ ام سيغير سياسة بلاده الخارجية؟ ألمانيا: لا حل عسكري في الحديدة ومأرب الكشف عن مقترح بتعيين المتمرد ”شلال شائع“ في منصب رفيع مقابل تسليمه أمن عدن لـ”الحامدي“.. ماهو المنصب المقترح؟ وما موقف السعودية والحكومة منه؟ إشادة فرنسية بحزب الإصلاح اليمني و”الآنسي“ يكشف السبب الرئيسي لإطالة أمد الحرب في البلاد مراهقة على رأس الحكومة في فنلندا.. لهذا السبب اعتذار اماراتي لرئيس جماعة ”الاخوان المسلمين“ بتونس الكشف عن موعد بدء تنفيذ تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين تنفيذا لاتفاق جنيف
طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، من المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، بـ”عمل ملموس على الارض بعيدا عن العمل الاعلامي الذي يخلط الاوراق دون تحقيق نتائج ملموسة“.
جاء ذلك خلال استقبال ”هادي“ لـ”غريفث“، للوقوف على مستجدات ومساعي السلام، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي، بحسب وكالة ”سبأ“ للانباء.
وقال الرئيس: ”السلام خيارنا ونهج شعبنا التواق للأمن والاستقرار والوئام“، لافتاً الى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، والتي للأسف لم تقوبل الاّ بصلف وتعنت وتمرد المليشيا الانقلابية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها.
وأكد على دعمه الدائم لجهود الامم المتحدة لإرساء السلام في اليمن وفقا والمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال: ”وفي هذا السياق أكدنا دعمنا لعمل المبعوث للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث الا ان النتائج على الارض منذ اتفاق استوكهولم تشير وبوضوح الى عدم اكتراث الحوثيين او حرصهم لتنفيذ بنوده بل وتجاوز مدده الزمنية“.
وأضاف مخاطبا غريفيث: ”نتطلع الى عمل ملموس على الارض بعيدا عن العمل الاعلامي الذي يخلط الاوراق دون تحقيق نتائج ملموسه وتخلق الاحباط لدى الشارع اليمني وكذلك الحال فيما يتعلق بملف تبادل الاسرى“.
بدوره، قال "غريفيث" ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة ويثمن جهود الرئيس في هذا الإطار، مؤكدا بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شانه تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.