الرئيس ”هادي“ يواجه ”غريفيث“: نريد عملا ملموس على الأرض بعيدا عن الاعلام وخلط الأوراق

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، من المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، بـ”عمل ملموس على الارض بعيدا عن العمل الاعلامي الذي يخلط الاوراق دون تحقيق نتائج ملموسة“.

جاء ذلك خلال استقبال ”هادي“ لـ”غريفث“، للوقوف على مستجدات ومساعي السلام، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الخارجية محمد الحضرمي، بحسب وكالة ”سبأ“ للانباء.

وقال الرئيس: ”السلام خيارنا ونهج شعبنا التواق للأمن والاستقرار والوئام“، لافتاً الى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل ذلك، والتي للأسف لم تقوبل الاّ بصلف وتعنت وتمرد المليشيا الانقلابية على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها.

وأكد على دعمه الدائم لجهود الامم المتحدة لإرساء السلام في اليمن وفقا والمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

وقال: ”وفي هذا السياق أكدنا دعمنا لعمل المبعوث للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث الا ان النتائج على الارض منذ اتفاق استوكهولم تشير وبوضوح الى عدم اكتراث الحوثيين او حرصهم لتنفيذ بنوده بل وتجاوز مدده الزمنية“.

وأضاف مخاطبا غريفيث: ”نتطلع الى عمل ملموس على الارض بعيدا عن العمل الاعلامي الذي يخلط الاوراق دون تحقيق نتائج ملموسه وتخلق الاحباط لدى الشارع اليمني وكذلك الحال فيما يتعلق بملف تبادل الاسرى“.

بدوره، قال "غريفيث" ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في اليمن بصورة عامة ويثمن جهود الرئيس في هذا الإطار، مؤكدا بذل مساعيه ومواصلة جهوده لما من شانه تحقيق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني.