وفد إسرائيلي يزور عاصمة خليجية جديدة برحلة جوية مباشرة للمرة الأولى

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يصل مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى البحرين الأحد المقبل، في رحلة جوية مباشرة، من مطار بن غوريون، إلى المنامة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين.
وقال موقع "واللا" الإخباري" الإسرائيلي، إنه "من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس، ومن المتوقع أن يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش".
وتابع الموقع: "الغرض من الزيارة هو الإعداد لصياغة معاهدة تطبيع العلاقات بين الطرفين، وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران، وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي، في الطب والزراعة والمياه".
وكان الاحتلال الإسرائيلي، وكل من الإمارات والبحرين قد وقعتا إعلانا لتطبيع العلاقات في واشنطن يوم 15 من الشهر الماضي.