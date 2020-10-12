ألمانيا: لا حل عسكري في الحديدة ومأرب

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، إنه لا يوجد حل عسكري للصراع المستمر في اليمن سواء في الحديدة (غرب) أو في محافظة مأرب (شرق البلاد).

وشدد الوزير الألماني في حوار نشرته صحيفة الشرق الاوسط في عددها، اليوم الاثنين، على ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد واتخاذ تدابير بناء الثقة والدخول في عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن الصراع في اليمن يدور "منذ أكثر من 6 سنوات حتى الآن، والحالة الإنسانية هناك كارثية، يعاني اليمنيون واليمنيات من النزاعات، وتدمير البنية التحتية المدنية، وسوء الرعاية الصحية، ومن كوفيد – 19، إلى جانب أزمة العملة والأزمة الاقتصادية".

وتابع هامس "نحن على قناعة تامة بأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، لا في الحديدة ولا في مأرب، لقد عرضت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غريفيث اقتراحات بشأن الخطوات التالية نحو حل سياسي".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، واتخاذ تدابير بناء الثقة والدخول في عملية سياسية"، مشيراً إلى "أن دعم السعودية لتلك الجهود واستخدام ما لديها من نفوذ لدى الحكومة اليمنية جيد".

وقال وزير الخارجية الألماني إنه "لا يجوز لنا التخلي عن سكان اليمن في محنتهم"، لافتاً إلى تخصيص بلاده "في العام الجاري مبالغ قدرها 367 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية والمشاريع الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الإنمائي".

وأكد هاس أن "برامج الدعم المقدمة من الأمم المتحدة ما زالت تعاني من نقص شديد في التمويل. لذلك يسعدنا تنفيذ السعودية لتعهداتها بالدعم. إلا أننا كلنا مطالبون بالنظر في إمكانية تقديم المزيد من الجهود الحثيثة".