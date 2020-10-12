إشادة فرنسية بحزب الإصلاح اليمني و”الآنسي“ يكشف السبب الرئيسي لإطالة أمد الحرب في البلاد

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، عبدالوهاب الآنسي، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الاول، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام في اليمن وإيقاف الحرب ونزع السلاح من المليشيا.

جاء ذلك خلال لقاء "الآنسي“ بالسفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار أمين عام حزب الإصلاح إلى أن مليشيا الحوثي تواصل التصعيد العسكري في الحديدة ومأرب والجوف وعدد من الجبهات الأخرى، وهو ما يؤكد رفضها لجهود ودعوات السلام.

وشدد الآنسي على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن كمدخل لإحلال السلام في اليمن، مؤكداً أن التهاون في تنفيذ القرارات هو الذي أدى إلى طول أمد الحرب في البلاد.

كما تطرق اللقاء الذي حضره، عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس كتلته البرلمانية، إلى الخطوات التي تم انجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وأهمية ذلك في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية، ودعم جهود إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

وشدد الآنسي على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض وطي صفحة الخلاف والتفرغ لمعركة استعادة الدولة ومؤسساتها وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بدور حزب الإصلاح في دعم جهود السلام والاستقرار في البلاد في مختلف المراحل، وكذا وقوف الإصلاح الدائم مع الدولة ومؤسساتها، مجدداً دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها.