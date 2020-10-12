اعتذار اماراتي لرئيس جماعة ”الاخوان المسلمين“ بتونس

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قدمت صحيفة "العرب الدولية" المملوكة لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اعتذارا لرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، عن نشر "اتهامات باطلة" في حقه قبل أكثر من عام.
واعترفت الصحفية الصادرة في لندن، عبر مقال نشر على موقعها الإلكتروني، بتوجيه اتهامات باطلة للغنوشي وتعهدت بدفع تعويض مالي أقرته محكمة بريطانية تولت الفصل في النزاع.
وقالت الصحيفة: "في قضية راشد الغنوشي ضد العرب، تعهد المُدعَى عليهم بعدم تكرار الادعاءات المتعلقة بالسيد الغنوشي المنشورة في مقال بعنوان (النهضة في بلاد العنب والزيتون)، المنشور في 5 يوليو/تموز 2019".
وتابعت: "العرب الدولية تتعهد بدفع التعويضات والمصاريف للمدعي".
وفي يوليو/تموز 2019، نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اتهامات للغنوشي بـ"التسامح مع الإرهاب، وإدعاء الديمقراطية، وتلقي أموال من دولة أجنبية (لم يسمها)، وهو ما نفاه الغنوشي جملة وتفصيلا.
وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة العدل العليا في لندن، لصالح راشد الغنوشي، بالحصول على مبلغ 45 ألف جنيه إسترليني (نحو 58 ألف دولار) كتعويض عن ما نشرته الصحيفة.
وعلى أثر ذلك، أعلنت حركة النهضة التونسية (إسلامية/ 54 نائبا بالبرلمان من أصل 217) التي يترأسها الغنوشي، التبرع لمنظمة الهلال الأحمر في تونس بمبلغ التعويض.
وقالت حركة النهضة، في بيان آنذاك "على إثر القضية المرفوعة بتهمة الثلب (السَبَّ) والتشويه، سيتم التبرع بمبلغ التعويض للأعمال الخيرية لمنظمة الهلال الأحمر في تونس".