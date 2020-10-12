الكشف عن موعد بدء تنفيذ تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين تنفيذا لاتفاق جنيف

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر مطلعة، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، إن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأتا تحركاتهما مع الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق جنيف بخصوص المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين، والمقرر أن تبدأ الخميس المقبل لمدة 3 أيام على التوالي.

ونقلت "العربي الجديد" اللندنية، عن المصادر قولها، إن المرحلة الأولى التي سيتم بموجبها تبادل 1081 أسيراً ستتم عبر طائرات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من مطارات عدن وسيئون ومأرب إلى العاصمة صنعاء والعكس.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مدار 3 أيام بنقل الأسرى والمعتقلين ابتداء من الخميس وحتى السبت المقبل، على أن يتم بعدها فوراً الانتقال لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي من المتوقع أن تشمل 2 من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، وكذلك الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة حوثية بصنعاء.

والأحد، التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، ممثل اللجنة الدولية، خضر أول عمر، لمناقشة الإجراءات اللوجستية لإتمام عملية تبادل الأسرى، والذي أكد حرص الحكومة على مقتضيات الاتفاق ومبدأ الكل مقابل الكل، الذي اعتمده اتفاق استوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، بمن فيهم الأربعة المشمولون في قرارات مجلس الأمن، لما لهذا الموضوع من أهمية إنسانية بحتة.

والمشمولون الأربعة بالقرارات الدولية وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي في الإصلاح، محمد قحطان، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور هادي، إضافة للقائد العسكري، اللواء فيصل رجب، ولكن جميعهم لم تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.

ووفق الصحيفة، فإنه من المقرر أن يعقد ممثل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعاً مماثلاً مع جماعة الحوثيين في صنعاء، لمناقشة الترتيبات النهائية لتنفيذ صفقة التبادل.

وبموجب الاتفاق، ستطلق جماعة الحوثيين في المرحلة الأولى سراح 400 من أسرى الحكومة، بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين، فيما ستفرج الحكومة الشرعية عن 681 من المقاتلين الحوثيين.