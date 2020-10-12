حكماً حوثياً نهائياً بإعدام مواطنين بتهمة ”التخابر“.. أسماء

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أصدرت محكمة حوثية، الاثنين 12 اكتوبر/تشرين الأول، في العاصمة صنعاء حكمًا نهائيًا، يقضي بإعدام مواطنين اثنين؛ بذريعة التخابر وإعانة ما يصفونه بـ"العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي.
وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن الشعبة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أيّدت، الأحد، حكمًا يقضي بالإعدام تعزيرًا للمواطن "سلمان شايف رضوان" بتهمة التخابر مع التحالف العربي.
كما أيدت حكمًا يقضي بالإعدام حدًا للمواطن "سالم أحمد الراشدي" بتهمة الاشتراك بعصابة مسلحة على حد زعمهم.
وكانت محكمة حوثية أصدرت في بداية سبتمبر الماضي حكمًا يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 من مواطنين يمنيين بذريعة التعاون مع دول التحالف العربي.
يشار إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت منذ سنوات إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتها للتخلص من المناوئين لها بالإضافة إعتقال الصحفيين والناشطين وتوجيه التهم الباطلة لهم.