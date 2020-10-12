الكشف عن ”صفقات مشبوهة“ لقيادات مؤتمرية وعمليات بيع واسعة لأصول الحزب

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف وزير الإعلام معمر الإرياني، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، عن عمليات بيع واسعة لأصول حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية منذ 6 سنوات.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر": "‏نعبر عن أسفنا لتورط قيادات في المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة ‎صنعاء، في عمليات بيع لأصول الحزب، من عقارات وأراض في صفقات مشبوهة تفوح منها رائحة الفساد".

وأضاف: "هذه القيادات (لم يسمها) هي من بررت انحيازها لمليشيا الحوثي والمشروع الإيراني، بحجة الحفاظ على المؤتمر".

وينقسم المؤتمر الشعبي العام، المسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، إلى جناح ما زال حليفا للحوثيين في العاصمة صنعاء، وآخر مؤيد للحكومة الشرعية، فيما هناك ثالث موال للإمارات.

وتابع الإرياني: "تصرف عدد من قيادات المؤتمر بأصول التنظيم، جاء بإملاء وضغط من مليشيا الحوثي، التي تسعى لتفكيك المؤتمر ونهب ممتلكاته ومقدراته ليسهل عليها التهام قواعده وقاعدته الشعبية، وتوظيفها في خدمة مخططها الانقلابي".

وقال إن ما يصدر من تلك القيادات من أعمال بيع، غير قانونية أو ملزمة للمؤتمر، "كونها لا تتمتع بالصفة التنظيمية والقانونية التي تخولها التصرف بأصول الحزب".

وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يرأس الحزب، قبل أن يقتل على أيدي الحوثيين، بعد تفكك التحالف بينهما نهاية 2017.