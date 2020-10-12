السعودية: تطورات جديدة بشأن إلغاء التأشيرات

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تطورًا جديدًا بشأن إلغاء التأشيرات.

حيث أوصى المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي في السعودية بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكول موحد للسياحة العربية.

وشدد المؤتمر على ضرورة "تشجيع السياحة الداخلية، وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشتركة، لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا، وإعادة النشاط السياحي".

من جهته، قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري، إن "الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة".

وأكد المهيري، أن "نجاح بلاده في صناعة السياحة جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة في القطاع، وأهلها لعبور الأزمة الراهنة بكفاءة من حيث اتباع أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة، واستخدام التكنولوجيا في الكشف السريع والتحاليل المطلوبة".

ودعا، إلى ضرورة التعايش مع الظرف الراهن، واتخاذ إجراءات واضحة وموحدة في جميع الدول العربية، ما يسمح باستئناف السياحة البينية بسهولة.