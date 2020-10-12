الكشف عن موعد بدء تنفيذ تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين تنفيذا لاتفاق جنيف أول دعوة رسمية من إسرائيل لفنان خليجي للغناء في تل أبيب حكماً حوثياً نهائياً بإعدام مواطنين بتهمة ”التخابر“.. أسماء الكشف عن ”صفقات مشبوهة“ لقيادات مؤتمرية وعمليات بيع واسعة لأصول الحزب شابة عربية تحيي عيد ميلادها بتكاليف فاقت 2 مليار ريال السعودية: تطورات جديدة بشأن إلغاء التأشيرات ولادة أكبر بنك في الشرق الأوسط في السعودية بعد أوامر ترامب لابوظبي.. د عبدالله النفيسي يفتح النار على محمد بن زايد لماذا قررت روسيا ادخال تعديلات على أفتك وأقوى أسلحتها إس-300 وإس-400؟ فيديو الكويت توجه صفعة جديدة للأمارات .. تفاصيل معركة مؤجلة
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تطورًا جديدًا بشأن إلغاء التأشيرات.
حيث أوصى المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي في السعودية بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكول موحد للسياحة العربية.
وشدد المؤتمر على ضرورة "تشجيع السياحة الداخلية، وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشتركة، لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا، وإعادة النشاط السياحي".
من جهته، قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري، إن "الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة".
وأكد المهيري، أن "نجاح بلاده في صناعة السياحة جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة في القطاع، وأهلها لعبور الأزمة الراهنة بكفاءة من حيث اتباع أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة، واستخدام التكنولوجيا في الكشف السريع والتحاليل المطلوبة".
ودعا، إلى ضرورة التعايش مع الظرف الراهن، واتخاذ إجراءات واضحة وموحدة في جميع الدول العربية، ما يسمح باستئناف السياحة البينية بسهولة.