بعد أوامر ترامب لابوظبي.. د عبدالله النفيسي يفتح النار على محمد بن زايد

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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شن الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي هجومًا حادًا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وذلك على خلفية أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.

وحذر "النفيسي" في تغريدة عبر حسابه "تويتر" من أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، يحوّل الدول إلى مستعمرات جديدة، في إشارة إلى الإمارات والبحرين.

وقال الأكاديمي الكويتي في تغريدته: "التطبيع مع إسرائيل استعمار جديد، نتحول على إثره إلى مستعمرات تخدم المصلحة الصهيو - أمريكية".

ويأتي هذا في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إقناع قادة دول الشرق الأوسط بالتطبيع مع إسرائيل على غرار ما فعلت الإمارات.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين بحثًا خلالها آخر المستجدات في الشرق الأوسط حسبما أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان ،مساء الأحد.

وفي 15 سبتمبر الماضي، وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، خلال احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقوبل اتفاق التطبيع بغضب واسع في العالم العربي فيما اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.