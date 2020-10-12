لماذا قررت روسيا ادخال تعديلات على أفتك وأقوى أسلحتها إس-300 وإس-400؟ فيديو الكويت توجه صفعة جديدة للأمارات .. تفاصيل معركة مؤجلة مبادرة رائعة من نجم رياضي شهير بخصوص الفتيات المحجبات (صورة) اتصال بين نتيناهو وبن زايد وحكومة اسرائيل توافق بالإجماع فوائد لا تتوقعها عندما تأكل الجزر بانتظام الماجستير بامتياز للباحث فؤاد حسين الضرواني عاجل: الطيران الاماراتي يقصف في شبوة دولتان يتبادلان طرد السفراء والسبب اتهام بالتجسس تفاصيل اتفاق بين البنك المركزي وشركات الصرافة لحل مشكلة التحويلات المالية.. «اليكم اسعار الصرف اليوم» صيغة نهائية لاتفاق شامل في اليمن وأبرز ما اعترضت عليه الشرعية
قررت وزارة الدفاع الروسية، إدخال بعض التعديلات على منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300" (فافوريت) و"إس-400" ( تريومف).
ونقلت صحيفة "إزفيستيا"، عن مصادر عسكرية القول، إنه بعد اكتمال هذه التعديلات، ستصبح منصات الإطلاق في هذه المنظومات، قادرة على إصابة الأهداف في وقت واحد بصواريخ فائقة المدى وصواريخ قصيرة المدى. وسيتم اختيار الصواريخ اللازمة لذلك، وفقا للوضع التكتيكي.
وقال أيتيك بيزيف، النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية لشؤون منظومة الدفاع الجوي المشترك لرابطة الدول المستقلة: "مثل هذا النظام ضروري، حتى لا نهدر ذخيرة باهظة الثمن على أهداف أقل أهمية".