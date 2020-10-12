الكويت توجه صفعة جديدة للأمارات .. تفاصيل معركة مؤجلة

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، صفعة قوية لدولة الإمارات, حيث وأصدرت محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة المحامي الكويتي والمحلل السياسي المعارض، ناصر الدويلة، لحين إصدار قرارها النهائي في القضايا المرفوعة ضده من قِبل الإمارات والسعودية لاحقًا.

وأعلن القائمون على حساب ناصر الدويلة، خبر إطلاق سراحه، وقالوا في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات صدر اليوم قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة ناصر الدويلة، وسيتم الافراج عنه في وقت لاحق مساء اليوم، وسيصدر بيان للجمهور".

وكان هاشتاج #الحرية_لناصر_الدويلة، تصدر الأيام الماضية قائمة تريند "تويتر" في الكويت والسعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات، بعد إطلاق الحملة للإفراج عن المحامي والضابط الكويتي السابق.

وأوضح القائمون على حساب ناصر الدويلة، في وقت سابق، أن "الدويلة" يحاكم أمام محكمة التمييز في قضيتين الأولى شكوى من السفير السعودي بسبب تعليقه على نكتة شاكيرا".

وأشاروا إلى أن الشكوى "الثانية من السفير الإماراتي عن تغريدة عام 2014 وتغريدة عام 2018 بعد أن أوقفت ميليشيا الحراك الجنوبي قافلة مساعدات كويتية متجهة لعدن".

وجاء ذلك بعد أيام من إصدار محكمة الجنايات في الكويت حكمها الأول باسم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببراءة الدكتور عبد الله النفيسي، من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الامارات.