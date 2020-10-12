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اتصال بين نتيناهو وبن زايد وحكومة اسرائيل توافق بالإجماع

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات
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وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم الاثنين على اتفاقية السلام الموقعة مؤخرًا مع الإمارات قبل تصويت الكنيست عليها الخميس.

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلس الوزراء، "تحدثت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن التعاون الذي نتقدم به - في الاستثمار والسياحة والطاقة والتكنولوجيا ومجالات أخرى".

في حين قال ولي عهد أبوظبي على تويتر: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل، وتحدثنا خلال الاتصال حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

بالتزامن، رست لأول مرة سفينة شحن قادمة من الإمارات في ميناء حيفا اليوم تحمل شحنات من الحديد والإلكترونيات وعتاد مطافئ.

يذكر أنه في 13 أغسطس الماضي، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

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