عاجل: الطيران الاماراتي يقصف في شبوة

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افادت مصادر محلية بقيام الطيران الاماراتي اليوم الاثنين بقصف مخيم اعتصام لأسر ضحايا قبيلة مرخة في محافظة شبوة .
واشار المصادر لمأرب برس ان القصف لم يخلف خسائر او اضرار ،واستهدف محيط موقع الاعتصام.
ويتواجد المخيم أمام معسكر العلم الذي تتواجد بداخله القوات الامارتية .
يشار الى ان مخيم الاعتصام أقامته أسر ضحايا قبائل مرخة صباح أمس الأحد أمام معسكر العلم للمطالبة بمحاكمة من قتل أبنائهم أثناء اجتياح قوات النخبة الشبوانية المدعومة إمارتيا بمنطقة الهجر مديرة مرخة بمحافظة شبوة مطلع ٢٠١٩ والذي سقط فيه عشرة ضحايا أبرياء من قبيلة مرخة وحرق العديد من منازلهم جراء قصفها بالطيران الاماراتي،وقتها.