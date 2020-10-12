عاجل: الطيران الاماراتي يقصف في شبوة دولتان يتبادلان طرد السفراء والسبب اتهام بالتجسس تفاصيل اتفاق بين البنك المركزي وشركات الصرافة لحل مشكلة التحويلات المالية.. «اليكم اسعار الصرف اليوم» صيغة نهائية لاتفاق شامل في اليمن وأبرز ما اعترضت عليه الشرعية ما العمل الذي كان الشهيد الحمدي ينوي القيام به قبل ساعات من اغتياله؟ تركيا تشن حرباً ضد الإمارات واسرئيل على طريقتها الخاصة ...وتستدعي القوة العثمانية قد لا تصدق...أطعمة بسيطة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة وصول أول سفينة إماراتية إلى مينا حيفا الإسرائيلي ما الذي تحملة ولماذا بهذا التوقيت تركيا تكسر حاجز الصمت من جديد وترسل سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وسط خلافات حاده مع اليونان صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنة مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد يثير الرعب والقلق في وسط الأمريكيين
قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين إن روسيا أعلنت دبلوماسيين بلغاريين في موسكو "شخصين غير مرغوب فيهما"، في ما يعد إجراء انتقامياً.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقعها أن "هذه الخطوة هي إجراء مواز في مواجهة القرار غير المبرر للسلطات البلغارية بطرد مساعدين في الممثلية التجارية الروسية في صوفيا في ايلول/سبتمبر" الماضي.
وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البلغارية أنها أمهلت دبلوماسيين روسيين 72 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن اتهمهما مدعون بالضلوع في أعمال تجسس في بلغاريا منذ عام 2016.
وقال متحدث باسم الوزارة إنها أبلغت السفارة الروسية لدى صوفيا بالأمر.
وقال مدعون إن الدبلوماسيين سعيا منذ عام 2016 للحصول على معلومات سرية تتعلق بخطط تطوير الجيش وصيانة العتاد العسكري.
وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حينها، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.