تركيا تشن حرباً ضد الإمارات واسرئيل على طريقتها الخاصة ...وتستدعي القوة العثمانية

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تركيا تشن حربًا ضد الإمارات وإسرائيل على طريقتها الخاصة.. وتستدعي القوة العثمانية
و كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن الجيش الإلكتروني التركي يشن حربًا ضروسًا ضد أعداء تركيا في المنطقة وعلى رأسهم الإمارات وإسرائيل واليونان وأرمينيا.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن الجيش الإلكتروني التركي استهدف الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق التطبيع بين الجانبين، إضافة للدفاع عن أنقرة ضد الحملة الإماراتية ضدها.
وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن الحملات التي يقودها الجيش الإلكتروني التركي تشمل نشر صورًا لسلاطين الدولة العثمانية، وأعلام دول مسلمة تعتبرها تركيا حليفة لها.
وزعمت الصحيفة، أن أي صحفي أو شخص ينتقد سياسة تركيا أو يغطي أنشطة التنظيمات الكردية يتعرض للهجوم والانتقاد من جانب الجيش الإلكتروني التركي بمواقع التواصل.
وأوضحت أن مهام الحسابات التي يبدو أنها مفبركة، هي إعادة نشر نفس المعلومات خاصة خطابات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أو الشعارات العسكرية.
وختمت الصحيفة، بأنه تم رصد أكثر من 7000 حساب في "تويتر" في يونيو/حزيران، مرتبطة بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا و"لكن منذ ذلك الحين تمت زيادة جيش الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي