تركيا تشن حرباً ضد الإمارات واسرئيل على طريقتها الخاصة ...وتستدعي القوة العثمانية قد لا تصدق...أطعمة بسيطة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة وصول أول سفينة إماراتية إلى مينا حيفا الإسرائيلي ما الذي تحملة ولماذا بهذا التوقيت تركيا تكسر حاجز الصمت من جديد وترسل سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وسط خلافات حاده مع اليونان صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنة مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد يثير الرعب والقلق في وسط الأمريكيين تفاصيل ...ثاني أكبر قيادي بارز للمليشيات الحوثية يلقي مصرعة خلال أسبوع في الحديدة البنك المركزي يقر إجراءات قوية وعاجلة لمعالجة اختلالات تضارب سعر الصرف منها تأسيس شبكة صرافة موحدة وزارة الدفاع اليمنية تطلق رسمياً تفاصيل المعارك الدامية في الجوف ومأرب وتكشف عدد الضحايا خلال 70 يوماً تفاصيل لقاء نائب الرئيس مع محافظ حضرموت تفاصيل سرية .. لهذه الأسباب أغلق الأمير سعود الفيصل هاتفه الخاص في وجه هيلاري كلينتون؟
قالت مجلة "صباح" التركية، إنها تمكنت من جمع قائمة بالأطعمة التي تسرع عملية شيخوخة الجسم.
وأضافت، أن استهلاك السكر يمكن أن يصبح سببا لتخريب الدهون والبروتينات في الجسم.
وهذا يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان البشرة لمرونتها.
وأشارت، إلى أن الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والمفعة بالدهون والسمن والأطعمة المعلبة، تحتوي على دهون متحولة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
بالإضافة إلى أنها تتلف الأوعية الدموية وتبطئ من تدفق الدم في الجلد. ويمكن أن تسبب القهوة وكذلك منتجات اللحوم المصنعة، وملح الطعام، في إزالة الماء من الجسم الذي يتسبب بشيخوخة الجلد.
ولاحظت أيضا، أن الطعام الحار يوسع الأوعية الدموية، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيرات في الجلد مع تقدم بالعمر