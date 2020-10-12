تركيا تشن حرباً ضد الإمارات واسرئيل على طريقتها الخاصة ...وتستدعي القوة العثمانية قد لا تصدق...أطعمة بسيطة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة وصول أول سفينة إماراتية إلى مينا حيفا الإسرائيلي ما الذي تحملة ولماذا بهذا التوقيت تركيا تكسر حاجز الصمت من جديد وترسل سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وسط خلافات حاده مع اليونان صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنة مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد يثير الرعب والقلق في وسط الأمريكيين تفاصيل ...ثاني أكبر قيادي بارز للمليشيات الحوثية يلقي مصرعة خلال أسبوع في الحديدة البنك المركزي يقر إجراءات قوية وعاجلة لمعالجة اختلالات تضارب سعر الصرف منها تأسيس شبكة صرافة موحدة وزارة الدفاع اليمنية تطلق رسمياً تفاصيل المعارك الدامية في الجوف ومأرب وتكشف عدد الضحايا خلال 70 يوماً تفاصيل لقاء نائب الرئيس مع محافظ حضرموت تفاصيل سرية .. لهذه الأسباب أغلق الأمير سعود الفيصل هاتفه الخاص في وجه هيلاري كلينتون؟
وصلت صباح، الإثنين، أول سفينة إماراتية، محملة إلى ميناء حيفا في إسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "دخلت أول سفينة شحن واردة، من الإمارات العربية المتحدة، إلى ميناء حيفا صباح اليوم".
وأضافت "في الشحنة التي تم تفريغها صباح اليوم: حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية".
وأشارت إلى أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء "جبل علي" في دبي. وتحمل السفينة اسم "MSC-Paris".
ومن جهته، قال موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية "بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما على أن يتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.