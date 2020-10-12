وصول أول سفينة إماراتية إلى مينا حيفا الإسرائيلي ما الذي تحملة ولماذا بهذا التوقيت

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وصلت صباح، الإثنين، أول سفينة إماراتية، محملة إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "دخلت أول سفينة شحن واردة، من الإمارات العربية المتحدة، إلى ميناء حيفا صباح اليوم".

وأضافت "في الشحنة التي تم تفريغها صباح اليوم: حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية".

وأشارت إلى أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء "جبل علي" في دبي. وتحمل السفينة اسم "MSC-Paris".

ومن جهته، قال موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية "بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما على أن يتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.