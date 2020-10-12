تركيا تكسر حاجز الصمت من جديد وترسل سفينة تنقيب إلى شرق المتوسط وسط خلافات حاده مع اليونان

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت تركيا، في وقت مبكر من صباح اليوم (الاثنين)، أنها سترسل مجدّداً إلى شرق المتوسط سفينة للتنقيب عن النفط في مياه تتنازع عليها السيطرة مع اليونان، في خطوة يرجّح أن تعيد رفع منسوب التوتّر مع أثينا.

وقالت البحرية التركية في رسالة إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس"، إنّ السفينة "عروج ريس" ستقوم بأنشطة في المنطقة، بما في ذلك جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، وذلك اعتباراً من الاثنين