تفاصيل ...ثاني أكبر قيادي بارز للمليشيات الحوثية يلقي مصرعة خلال أسبوع في الحديدة

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قالت القوات اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، يوم ، إن قائدا ميدانيا بارزا في صفوف المليشيات الحوثية، قتل خلال المواجهات الدائرة بين الطرفين، منذ مطلع الشهر الجاري في محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "المعين من مليشيات الحوثيين أركان محور مديرية الدريهمي ومسؤول التعبئة في مديريات الحديدة، العقيد محمد يحيى الحوري، المكنى (أبو علي)، قتل مع عدد من مرافقيه في الهجوم المضاد الذي شنته قوات العمالقة على مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين في الدريهمي قبل أيام وأوقع عشرات القتلى والجرحى من عناصرهم".

وأشار إلى، أن "العقيد الحوري يعد ثاني قيادي من مليشيات الحوثيين يلقى مصرعه في الساحل الغربي خلال أسبوع، حيث سبقه قائد مجاميع مليشيات الحوثيين شمال جبهة حيس ، القيادي شيخ الدين أبو النور، المُعين خلفا للقيادي أبو حسين الكبسي الذي قتل قبله بثلاثة أيام".

في سياق متصل، قالت القوات المشتركة، إنها "رصدت تعزيزات دفع بها مليشيات الحوثيون من محافظة إب ومديرية جبل راس إلى المزارع والقرى القريبة من خطوط التماس في جبهة حَيْس .

وأضافت، أن "التعزيزات تتضمن أسلحة متوسطة وقذائف مدفعية وآليات تقل مسلحين، وتم رصدها في منطقة دار القحيم والمساوى جنوبي حيس، وقرية الحصب من جهة الشرق ووادي نخلة ومفرق العدين من جهة الشمال".