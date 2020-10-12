وزارة الدفاع اليمنية تطلق رسمياً تفاصيل المعارك الدامية في الجوف ومأرب وتكشف عدد الضحايا خلال 70 يوماً

الإثنين 12 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، التابعة للجيش الوطني والحكومة الشرعية، مقتل وإصابة أكثر من 1900 عنصر من جماعة الحوثي، خلال 70 يوما من القتال في محافظة مأرب.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإحصاء للفترة بين مطلع أغسطس/ آب الماضي، و10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري (السبت).

وأضافت الوزارة أن مليشيات الحوثيين تلقوا خسائر موجعة أمام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. كما أفادت وزارة الدفاع اليمنية بأن الجيش الوطني حقق تقدما كبيرا على

امتداد جبهات القتال، وأهمها صرواح، والمخدرة، وماهلية، ورحبة، وجبل مراد.

وتابعت أنه تم إحصاء أكثر من 1900 قتيل وجريح بين مليشيات الحوثيين، منهم نحو 44 قياديا، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 100 سيارة عسكرية و30 عربة نوع BMB ومصفحات ودبابتين، وإسقاط طائرتين مسيرتين.

واستعاد الجيش الوطني، بحسب الوزارة، 33 سيارة عسكرية، و6 عربات و4 مدرعات ودبابة، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. ولم يعقب الحوثيون على هذا الإحصاء، كما لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل.

وخلفت الحرب المتواصلة 112 ألف قتيل، بينهم 12 ألف مدني، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن، البالغ عددهم نحو ثلاثين مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة