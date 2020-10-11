إيران تقوم بتركيب أحد منصاتها في حقل مشترك مع السعودية بالخليج

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مدير تركيب المنشآت بشركة الجرف القاري الإيرانية محمد حسين كريمي ها، عن التحضير لتركيب منصة سكن في الخليج في حقل مشترك مع المملكة العربية السعودية.

وأشار في تصريح له اليوم الأحد، إلى أنه تم شحن المنصة باتجاه حقل فروزان من مدينة بوشهر الإيرانية، وتم تثبيت قواعدها في الحقل النفطي على أن تتم عملية التركيب بعد أسبوعين.

وأفاد بأنها تتكون من 4 طوابق وتزن 680 طنا، وستوفر إمكانات ترفيهية للعاملين في قطاع التنقيب عن النفط بحقل فروزان، معتبرا أن ذلك سيساهم في رفع حجم الإنتاج، وأعرب عن أمله بازدياد حجم الإنتاج في هذا الحقل المشترك.