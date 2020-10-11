خطر داهم يزحف من سماء اليمن باتجاه السعودية وسلطنة عمان سيأكل الأخضر واليابس

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حذر خبراء ومختصون، من أن خطرًا داهمًا يأكل كل ما في طريقه من الأخضر واليابس يزحف من سماء اليمن باتجاه سلطنة عمان والسعودية.
وأفادت تقرير، بأن أسرابًا ضخمة من الجراد تستعد لغزو محافظات ومناطق في السعودية وسلطنة عمان، قادمة من اليمن، بعد أن قضت على الأخضر الذي أمامها.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام، أسرابًا ضخمة من الجراد الصحراوي في العاصمة اليمنية صنعاء، و محافظات عمران والمحويت وصعدة.
وتسببت أسراب الجراد بأضرار فادحة في المحاصيل الزراعية التي اقتربت من مرحلة النضج، في ظل عجز تام من قبل السلطات المحلية عن مكافحتها أو الحد منها.
وحذر مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بوزارة الزراعة في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، من خطورة الجراد وتأثيراته، داعيًا السلطات المحلية والمزارعين والنحالين للإسهام في جهود المكافحة.