لم تستطع الصبر فاردت فستان زفافها ثم جرت إلى خطيبها تطلب الزواج

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أقدمت فتاة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، على تصرف متهور وغريب حينما ارتدت فستان الزفاف الخاص بها واقتحمت المتجر الذي يعمل به خطيبها وأخذت تبحث عنه لتفاجئه بطلبها.
وأظهر الفيديو، لحظة وصول الفتاة لخطيبها الذي كان في خضم إعادة تخزين الرف، وكان يرافق الفتاة رجل بملابس داكنة وقالت لخطيبها أنها أحضرت قسًا وإيميلي ، وصيفتها ، وأنه إذا لم يتزوجها "هذه الثانية" ، فإنها "انتهت" و "خرجت" .
ومن جانبهم، ناشدها المسؤولون الماليون مواصلة المحادثة في الخارج ووافقت العروس، وبينما كان الخطيب يمر بجانب الكاميرا مندهشا ولم يتبين بعد كيف انتهى المشهد الدرامي.