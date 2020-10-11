كيف تعافى ترامب من فيروس كورونا خلال أيام

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه لم "يعد مصابا بفيروس كورونا المستجد"، ولا يتناول أي دواء في الوقت الحالي.

وأضاف الرئيس ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز": "يبدو أنني محصن ضد الفيروس".

وأكد ترامب أنه قادر على العودة إلى الحملة الانتخابية، دون أن يشكل خطورة على الآخرين، وذلك قبيل أسابيع من الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.

وتابع الرئيس الأميركي: "لقد اجتزت الاختبار بنجاح وفق معايير عالية، وأنا في حالة جيدة، ويمكنني الخروج من العزل".

كان البيت الأبيض، أكد السبت، أن الرئيس ترامب لم يعد مصدرا لنقل عدوى مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرا.

ونشر البيت الأبيض مذكرة من طبيب ترامب، شون كونلي، كتب فيها أن الرئيس "لم يعد يعتبر مصدر عدوى للآخرين".

في وقت سابق، أطل الرئيس ترامب على مئات من أنصاره، في أول مناسبة عامة يحضرها منذ إصابته بالفيروس، معلنا من شرفة البيت الأبيض، أنه يشعر بـ"حالة رائعة".

وقال: "أريد أن تعرفوا بأن بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع"، بينما هتف له مئات المؤيدين الذين وضع معظمهم الكمامات.