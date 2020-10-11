تفاصيل رسالة خاصة من الملك سلمان إلى أمير الكويت الشيخ نواف

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تلقى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، دعوة رسمية من العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة الرياض، حسبما أفادت وكالة "كونا" الرسمية الكويتية، الأحد.
و استقبل أمير الكويت، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، حيث سلم الأخير رسالة خطية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة أمير الكويت لزيارة السعودية.
ولم تضيف الوكالة المزيد من التفاصيل حول هذه الدعوة.
وأعرب أمير الكويت عن سعادته بقبول دعوة الملك السعودي، منوها بالعلاقات "التاريخية الراسخة" بين البلدين.
وأكد الشيح نواف الأحمد "حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون على كافة الأصعدة بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الشقيقين".
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح (83 عاما)، مقاليد الحكم في الإمارة الخليجية مؤخرا، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح في الولايات المتحدة، إثر متاعب صحية عانى منها في الأشهر الأخيرة من حياته.