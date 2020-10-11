اندماج واحد من أشهر بنوك السعودية مع مجموعة مالية عريقة

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 362

أعلن البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، اليوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول، إبرامه صفقة اندماج ملزم مع مجموعة سامبا المالية.

ويرفع اندماج البنك الأهلي التجاري السعودي مع "سامبا" في كيان موحد أصول المجموعة لتصل إلى 837 مليار ريال سعودي أي ما يوازي 223 مليار دولار أمريكي، بسحب وكالة "رويترز".

وسيحصل مساهمو سامبا على 0.739 سهم جديد في الأهلي التجاري مقابل كل سهم يملكونه في سامبا، حسبما ذكر الأهلي التجاري في إشعار للبورصة.

وتشجع أسعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف البنوك على الاندماج في أنحاء الخليج.

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في البنكين، بحصة 44.29 بالمئة في الأهلي التجاري و22.91 بالمئة في سامبا.