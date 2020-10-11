المقدشي يزور المرابطين في أطراف صنعاء ويتحدث مع قادة الجيش عن خيار واحد أمامهم

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أشاد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الاحد بالمعنويات العالية والكفاءة القتالية التي يتمتع بها الجيش الوطني ورجال المقاومة، وما يحققونه من تقدمات وانتصارات ضد مليشيا التمرد الحوثية المدعومة من إيران على امتداد جبهات القتال في الجوف وصعدة وحدود البيضاء وأطراف صنعاء ومأرب وفي سائر الجبهات.

وعبّر الفريق المقدشي خلال زيارته التفقدية للوحدات العسكرية المرابطة في جبهات القتال على أطراف صنعاء، عن الفخر والاعتزاز بالمواقف الشجاعة لأبناء القبائل المساندة للجيش وتضحياتهم الغالية في معركة المصير الوطني وبطولاتهم النادرة التي ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

وترأس وزير الدفاع اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقيادات الالوية والوحدات والكتائب، ناقلاً لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، بمناسبة أعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

واستمع من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران، إلى شرح حول سير العمليات الميدانية.. مشدداً على الالتزام بالجهوزية والتحلي بمزيد من الصبر والثبات لتنفيذ المهام الموكلة.

وأكد الفريق المقدشي أن الجيش الوطني الذي تشكل من ميادين الشرف والفداء ويستمد صلابته وبسالته من إيمانه الثابت بقضيته ونبل أهدافه ويستند لعقيدته الوطنية وولائه الصادق لثورته وجمهوريته، سيصنع النصر الذي ينتظره اليمنيون للخلاص من ويلات الظلم والمعاناة التي فرضتها مليشيا التمرد والإرهاب.

مضيفا: "لقد حملنا على عاتقنا ومعنا كل الأحرار والشرفاء من أبناء الوطن، أمانة الانتصار لشعبنا وتلبية تطلعاته في استعادة حقه في الحرية والحياة الكريمة وبناء مستقبله الواعد لتعلو راية الوطن وتعود لليمن مكانتها وهويتها الحضارية".

ودعا الوزير المقدشي كل القوى والأطراف إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف ضد العدو الحوثي ونبذ الخلافات والصراعات والمناكفات التي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن.

وقال إن "المسئولية الوطنية والتاريخية تفرض على الجميع الاصطفاف نحو المعركة الأساسية المتمثلة في مواجهة مخلفات الإمامة والكهنوت وقطع الشرور الإيرانية الطامعة في تحويل اليمن إلى تابعة فارسية".

كما ثمن الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في قوات التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية للشعب اليمني وقواته المسلحة لاستعادة أمن واستقرار اليمن والتصدي لمخططات العبث بالأمن القومي العربي.

وأكد وزير الدفاع السير على درب الأحرار الأوائل من رموز التحرر الوطني حتى تحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر التي ضحوا من أجلها بدمائهم الطاهرة.

مضيفاً: "أعيننا على صنعاء وصعدة، ولن يمنعنا عنها مانع، ولن يقف أي عائق في طريق استعادة الأرض والكرامة وتحقيق الهدف المنشود.. ولا خيار أمامنا سوى تحقيق النصر المحتوم؛ أو أن ننال شرف الشهادة فداء للتراب الطاهر".