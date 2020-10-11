ثقب أسود يحصد رؤوس مئات الحوثيين في مأرب.. أسماء أبرز القتلى من القيادات وحصاد 70 يوما من المعارك

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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تحولت جبهات القتال في محافظة مأرب، خلال الشهرين الماضيين إلى ثقب أسود، آلتهم كافة حشود مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، والتي استقدمتها هادفة تحقيق تقدمات ميدانية، باءت بالفشل على وقع ضربات الأبطال في تلك الجبهات.

منذ مطلع أغسطس الماضي وحتى العاشر من أكتوبر الجاري، أي على مدى 70 يوماً، تلقت مليشيا الحوثي المتمردة خسائر موجعة على أيدي قوات الجیش الوطني في المنطقة العسكرية الثالثة مسنودين بالمقاومة الشعبية، على امتداد جبهات المحورين الجنوبي والغربي.

معارك بطولية للجيش، وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، الذي نفذ غارات محكمة، تساقطت على إثرها حشود المليشيا الحوثية بين قتلى وجرحى، حقق فيها الجيش انتصارات استراتيجية وتقدمات كبيرة على امتداد جبهات المخدرة وصرواح ومأهلية ورحبة وجبل مراد، في ظل انهيارات واسعة للمليشيا.

ورصد موقع الجيش في هذه المعارك، ما لا يقل عن 1909 حوثيين، سقطوا قتلى وجرحى فيها، منهم ما لا يقل عن 44 قيادياً ميدانياً، بينهم قيادات تعتبر من الصف المقرب من زعيم المليشيات "عبدالملك الحوثي".

وتوزعت خسائر المليشيا الحوثية البشرية بمقتل ما لا يقل عن 1002 من عناصرها، فيما جرح أكثر من 907 آخرين خلال المعارك وجراء ضربات التحالف.

وتكبدت مليشيا الحوثي المتمردة في جبهتي صرواح، والمخدرة، غربي المحافظة ما لا يقل عن 650 قتيلاً وجريحاً بينهم 21 قيادياً، فيما تكبدت أكثر من 1259 قتيل وجريح في جبهات جنوب مأرب، بينهم 23 قيادياً.

وتجرعت مليشيا الحوثي خلال المعارك هي الأعنف خلال 70 يوماً، شهدتها جبهتا صرواح، والمخدرة، ما لا يقل عن 320 قتيل بينهم 12 قيادياً، في حين جرح من مقاتليها ما لا يقل عن 330 مسلحاً بينهم نحو 9 قيادات ميدانية.

وإلى جانب إحصائيات القتلى والجرحى التي منيت بها المليشيا الحوثية في جبهتي المخدرة، وصرواح، وقع في الأسر أعداد منهم، بينهم القيادي الحوثي المدعو "لطف علي المأخذي" وهو القيادي المسؤول عن معتقل هبرة التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء.

إلى ذلك، تكبدت مليشيا الحوثي- بحسب الموقع- في جانب العتاد والمعدات القتالية جراء تلك المعارك وضربات مقاتلات التحالف في صرواح، والمخدرة، تدمير ما لا يقل عن 41 طقماً قتالياً و13 عربة و5 مدرعات، ودبابة، و3 عيارات، علاوة على طائرتين مسيرتين تم إسقاطها.

يأتي ذلك في حين استعادت قوات الجیش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل أثناء المعارك في تلك الجبهات ما لا يقل عن 11 طقما قتاليا و9 عربات ومدرعتين، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي جبهات المحور الجنوبي للمحافظة، فأن المليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت في معارك شرسة خلال ذات الفترة أكثر من 682 قتيلاً، بينهم 23 قيادياً خلال المعارك وجراء ضربات التحالف، في حين أصيب ما لا يقل عن 577 آخرين، فيما في قبضة الجيش أعداد منهم.

وفي العتاد والمعدات القتالية تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة خلال المعارك وضربات التحالف خسائر كبيرة، حيث دمرت المعارك والمقاتلات أكثر من 102 طقم قتالي و30 عربة نوع BMB، و3 مصفحات، ودبابتين، و11 رشاش وعيار، فيما استعادت قوات الجيش والمقاومة 33 طقما و6 عربات و4 مدرعات، ودبابة و7 رشاشات وعيارات، و11 دراجة نارية، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

*أسماء أبرز القتلى

وبالعودة إلى القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها غربي مأرب، اورد موقع الجيش أسماء تلك القيادات، وهي القيادي المنتحل رتبة لواء، ياسر القدمي، وهو القيادي المسؤول عن قيادة ما تسمى كتائب الحسين الحوثية، والقيادي المنتحل رتبة عقيد المدعو أكرم محمد الفهد، والقيادي المنتحل رتبة لواء العزي دحوة، المعين من قبل المليشيا الحوثية أركان حرب ما تعرف بالمنطقة العسكرية السادسة للمليشيا.

وفي إطار إحصائيات قتلى قيادات المليشيا الحوثية في جبهتي المخدرة، وصرواح، فقد لقى المعين من قبل المليشيا قائداً لمحور المحجزة المدعو محمد أمير الحوثي، المنتحل رتبة مقدم مصرعه، إلى جانب المنتحل رتبة لواء المدعو إبراهيم الحيمي، والقيادي المدعو أبو صقر السقاف، والقيادي المدعو أحمد الخولاني.

وإلى جانب تلك القيادات الحوثية فقد لقى القيادي الحوثي المدعو محمد حسين عبدالله الحمران، مصرعه، بجانب القيادي المدعو حسن صالح صالح الكليبي، والقيادي المدعو صلاح محمد الهتار، والقيادي المدعو عبدالله حسين البطاحي، أحد قيادات المليشيا الحوثية في جبهة المخدرة.

وفي جبهات جنوبي مأرب، لقيت العديد من القيادات الحوثية مصرعها وهي: المدعو ناصر أحمد العجي الطالبي، والقيادي المنتحل رتبة عقيد المدعو عمران يحيى الحمزي، والمنتحل رتبة عميد المدعو إبراهيم علي جارالله، والمنتحل رتبة مقدم المدعو محمد القاسمي، والمنتحل رتبة نقيب المدعو فارس السبيعي، والمنتحل رتبة ملازم أول المدعو محمد علي السنحاني.

كما لقى القيادي الحوثي المنتحل رتبة مقدم المدعو خالد جميل السكري، مصرعه إلى جانب القيادي الحوثي وليد صالح عبيد السيد، والمدعو أبو صقر السحاري، والمدعو عزالدين حسين علي الضوراني، والمنتحل رتبة عميد المدعو يحيى ناصر علي البخيتي، والمدعو أحمد بن أحمد الأشبط.

ولقى القيادي الحوثي المدعو خالد صالح بن صالح الوهبي، مصرعه في معارك جنوبي مأرب، إلى جانب القيادي الحوثي المدعو عبدالرحمن الخضر الوهبي، والمدعو صالح الوهبي، والمدعو طه حسين محمد الولي، والمدعو عبدالله الريامي، والمدعو حسين المروني، والمدعو علي علوان محمد علوان، والمدعو طارق حسن ناصر المعوضي، وآخرون.