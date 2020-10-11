على وقع معارك ضارية في الحديدة والجوف.. المبعوث يعود الى الرياض لإقناع هادي وحكومته

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يصل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لبحث مسار الإعلان المشترك (مسودة مبادرة أممية) لحل الأزمة اليمنية، وفق مسؤول أممي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مسؤول أممي، إن “غريفيث يصل الرياض الأحد، قادما من الأردن، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والجانب السعودي (لم يحددهم)”.

وأشار إلى أن “المباحثات تهدف لإقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على مسودة الإعلان المشترك لحل الأزمة وإنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ نحو 6 سنوات”.

وتتضمن مسودة المبادرة في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.

والجمعة بحث غريفيث، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، تطورات الأزمة اليمنية، ومسودة الإعلان المشترك، وأزمة خزان صافر النفطي.

وأنهى اللقاء قطيعة استمرت نحو 3 شهور بعد رفض الجماعة مقابلة غريڤيث في العاصمة العمانية مسقط.

وتتزامن زيارة المبعوث المقررة الى الرياض، مع اشتداد المعارك في الحديدة والجوف وجبهات اخرى مشتعلة.