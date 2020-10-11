شاهد بالصورة...اسراب الجراد تجتاح أربع محافظات يمنية متجه نحو السعودية الخوف والهلع يفتك بصفوف المليشيات الحوثية وهروب جماعي من الجوف والجيش الوطني يزف بشائر النصر من أعلى جبال السعراء ودحيضة الأستراتيجية 26ألف إصابة يومية...جائحة وباء تعود بقوة ويسجل أرقاماً قياسية مخيفة في عدد الإصابات اليومية اللواء أمين العكيمي يكشف عن انتصارات جديدة في محافظة الجوف ويبشر بمفاجئات خلال الساعات القادمة فنان عالمي يقطع رأس والدته بالسيف ويضعه في الثلاجة لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على معدة فارغة الإمارات تطلق إنذارها الأخير للوافدين العاملين في البلاد وتتوعدهم بالغرامات بعد انتصارات محافظة الجوف حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويطالب الشرعية ب5 مطالب ستغير مسار الحرب لماذا أغلقت القنصلية السعودية أبوابها في لوس انجلوس؟ الحوثيون يقصفون الاحياء السكنية شرق تعز بالمدفعية الثقيلة.. احصائيات
اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي العاصمة صنعاء، مرورا بمحافظات عمران والمحويت وصعدة، متجهة نحو الحدود السعودية.
أسراب الجراد وهي تغطي سماء صنعاء.
وتسببت أسراب الجراد بأضرار فادحة في المحاصيل الزراعية التي اقتربت من مرحلة النضج، في ظل عجز تام من قبل السلطات المحلية عن مكافحتها أو الحد منها.
وحذر مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بوزارة الزراعة في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، من خطورة الجراد وتأثيراته، داعيا السلطات المحلية والمزارعين والنحالين للإسهام في جهود المكافحة.