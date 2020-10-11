شاهد بالصورة...اسراب الجراد تجتاح أربع محافظات يمنية متجه نحو السعودية

الأحد 11 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي العاصمة صنعاء، مرورا بمحافظات عمران والمحويت وصعدة، متجهة نحو الحدود السعودية.

أسراب الجراد وهي تغطي سماء صنعاء.

وتسببت أسراب الجراد بأضرار فادحة في المحاصيل الزراعية التي اقتربت من مرحلة النضج، في ظل عجز تام من قبل السلطات المحلية عن مكافحتها أو الحد منها.

وحذر مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بوزارة الزراعة في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، من خطورة الجراد وتأثيراته، داعيا السلطات المحلية والمزارعين والنحالين للإسهام في جهود المكافحة.