شاهد بالصورة...اسراب الجراد تجتاح أربع محافظات يمنية متجه نحو السعودية الخوف والهلع يفتك بصفوف المليشيات الحوثية وهروب جماعي من الجوف والجيش الوطني يزف بشائر النصر من أعلى جبال السعراء ودحيضة الأستراتيجية 26ألف إصابة يومية...جائحة وباء تعود بقوة ويسجل أرقاماً قياسية مخيفة في عدد الإصابات اليومية اللواء أمين العكيمي يكشف عن انتصارات جديدة في محافظة الجوف ويبشر بمفاجئات خلال الساعات القادمة فنان عالمي يقطع رأس والدته بالسيف ويضعه في الثلاجة لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على معدة فارغة الإمارات تطلق إنذارها الأخير للوافدين العاملين في البلاد وتتوعدهم بالغرامات بعد انتصارات محافظة الجوف حزب الإصلاح يخرج عن صمته ويطالب الشرعية ب5 مطالب ستغير مسار الحرب لماذا أغلقت القنصلية السعودية أبوابها في لوس انجلوس؟ الحوثيون يقصفون الاحياء السكنية شرق تعز بالمدفعية الثقيلة.. احصائيات
قالت قوات الجيش الوطني، إنها تواصل وبدعم كبير من تحالف دعم الشرعية، تحقيق "انتصارات استراتيجية في محافظة الجوف".
وأكدت أن "المعركة فاصلة، وحاسمة، وتحتدم على أبواب مدينة الحزم، عاصمة المحافظة إلى حيث تفر عناصر الميليشيا الحوثية".
وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، "إن أبطال الجيش يحققون الانتصارات، مع التزام كامل بإجراءات تنظيم المعركة، التي من خلالها يتم اختراق دفاعات الميليشيات الحوثية، المتهاوية أمام ضربات النيران المحكمة، والهجمات النوعية المتواصلة منذ خمسة أيام".
فرار الحوثيين في الجوف فرار الحوثيين في الجوف وأوضح، أن ما حققه الجيش في المسرح العملياتي خلال الساعات القليلة الماضية كبير، من خلال تحرير واستعادة جبال السعراء بالكامل، وجبال دحيضة الاستراتيجية، والمواقع المحيطة بها، والتي مكنت الجيش من الإحاطة بأجزاء واسعة من منطقة اللبنات، والتي ستكون منطلقاً لاستعادة مدينة الحزم.
وأشار مجلي إلى أن تحرير الجوف هي البداية للوصول إلى كل محافظة يمنية ما زالت ترزح تحت نير الانقلاب، وأولها العاصمة صنعاء.
ولفت إلى أن فرق نزع الألغام وخلال عمليات التحرير الأخيرة تمكنت من انتزاع مئات الألغام من المناطق المحررة في الجوف، كانت قد زرعتها الميليشيات الحوثية، والتي تنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وألغام مضادة للدروع والعربات وعبوات ناسفة مختلفة الأحجام والأنواع، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن جبهات مأرب وشرق صنعاء، تتواصل فيها المعارك، والعمليات النوعية، والاستهداف بالمدفعية وضربات أخرى جوية لمقاتلات التحالف، تكبدت من خلالها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى القبض على أعداد من العناصر المتمردة.