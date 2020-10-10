الإمارات تطلق إنذارها الأخير للوافدين العاملين في البلاد وتتوعدهم بالغرامات

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات ،اليوم ،إنذارها الأخير للمقيمين والوافدين العاملين في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها تنتهي، يوم الأحد، في تمام الساعة 12 ليلًا، مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها لتسوية أوضاع المقيمين، وتجديد إقاماتهم حيث سيكون بإمكان جميع المتعاملين انجاز معاملاتهم الكترونيًا طول اليوم سواء عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي أو الموقع الالكتروني.

وأوضحت الهيئة بأنه وبعد دخول التوقيت المحلي للدولة الساعات الاولي من ،يوم الاثنين، سيبدأ النظام الالكتروني في إجراءات فرض غرامات التأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية على المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية.

وكانت الهيئة، أعلنت عن بدئها في 12 من يوليو عن منح المقيمين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، إذا كان انتهاؤها بعد الأول من مارس الماضي، دون احتساب أي غرامات إلى حين انتهاء المهلة، غدا الإثنين، كما منحت المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون، مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقات هويتهم، المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، دون فرض أية غرامات.

وتضمن الإعلان منح المقيمين الموجودين خارج الدولة شهراً، من تاريخ قدومهم إلى الدولة، لتجديد إقاماتهم التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي.

وستشرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتبارًا من يوم الإثنين، أيْ بعد دخول التوقيت المحلي الساعة 12 ودقيقة من منتصف الليل، في تفعيل، نظام فرض غرامات تأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية، من المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية.

وكانت شبكة الـ"بي بي سي" البريطانية ذكرت في تقرير لها أن عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في جميع أنحاء دولة الإمارات يستعدون لمغادرة البلاد بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب التبعات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا ولم يتمكنوا من العثور على أي فرص عمل جديدة.

وأضاف التقرير "لقد أمضى الكثير منهم عقودًا في البلاد، ومع عدم وجود سبيل رسمي للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، أو توفر مزايا للرعاية الاجتماعية للتغلب على الأوقات الصعبة، فلا يملك معظمهم خيارًا إلا المغادرة".