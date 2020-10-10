لماذا أغلقت القنصلية السعودية أبوابها في لوس انجلوس؟

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أعلنت القنصلية السعودية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم السبت، أنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل، على أن تعاود العمل في اليوم التالي.
وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" قالت القنصلية: "تود القنصلية أن تنوه بأنها ستكون مغلقة يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة العطلة الفدرالية الأمريكية Colombus Day".
وأضافت القنصلية: "يستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر".
وفي الختام دعت القنصلية، المواطنين والمبتعثين السعوديين في المدينة الأمريكية، الاتصال بها في حالة الطوارئ على الرقم التالي: (3108956642).