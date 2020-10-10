الحوثيون يقصفون الاحياء السكنية شرق تعز بالمدفعية الثقيلة.. احصائيات

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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استشهد وجرح خمسة مدنيين في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي مساء اليوم السبت، على الاحياء السكنية، شرق مدينة تعز.

وأكد مصدر طبي عن استشهاد مدني وإصابة 4 آخرين، جراء قصف مليشيا الحوثي لـ الأحياء الشرقية، بالمدفعية الثقيلة.

وكثفت مليشيا الحوثي قصفها الاحياء السكنية بعدد من القذائف، وذلك من مواقع تمركزها في تبتي السلال وسوفتيل، شرقي المدينة، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي لمحور تعز.