احتجاز فنانة خليجية شهيرة بسبب فيديو فاضح

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أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، في مبنى المباحث الجنائية لحين مواصلة التحقيق معها غدًا الأحد على خلفية مقطع فيديو “خادش” تم نشره في حسابها عبر تطبيق “سناب شات” الخميس الماضي. وكشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي “شاهين” تفاصيل التحقيقات قائلًا إن هيا الشعيبي عُرضت على النيابة العامة بعد القبض عليها مساء الخميس الماضي وتم إرجاء التحقيقات للأحد بعدما ادعت أن حسابها تم اختراقه.
وقال “شاهين” في حسابه عبر “سناب شات” إن هيا الشعيبي قالت في التحقيقات إن “هاكر” اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية “الهاكر” أكدت أنها كانت تُهدد من هكر سعودي مؤخرًا. وألقت السلطات الكويتية مساء الخميس الماضي القبض على فنانة كويتية وأحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها بشأن مقطع فيديو “خادش” تم نشره عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.