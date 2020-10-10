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أنقرة تحذر من التداعيات وتحرك تركي للمصالحة مع السعودية بأسرع وقت وقفا للاضرار

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حثت مجموعات أعمال تركية رائدة، السعودية، اليوم السبت، على التحرك من أجل تحسين العلاقات التجارية مع الشركات التركية التي تواجه مشكلات متزايدة في العمل مع المملكة.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان ثماني مجموعات أعمال تركية تشمل مصدري منسوجات ومقاولين وجاء فيها: "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق ضررا باقتصاد بلدينا".

وأضاف البيان: "نأسف بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية...نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات".

وذكر المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

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