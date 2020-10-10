باحث يمني يحصل على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا من الهند

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حصل الباحث اليمني محمد سلطان الشايف على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا من كلية العلوم- جامعة عليقار الإسلامية - الهند عن رسالته الموسومة بعنوان "Geoinformatics Based Approach for Demarcating Hydrocarbon Potential Areas in Part of Masila Basin, Yemen"
وتكونت لجنة التحكيم من: البروفيسور: رامش بالي (مشرف خارجي) والبروفيسور: أكرم جاويد (المشرف على الرسالة) والدكتور: عرفات عسيري (مشرف مشارك على الرسالة ).
وقد أشادت لجنة التحكيم بالرسالة ومنحت الباحث درجة الدكتوراه في تخصص الجيولجيا بناء على ما احتوته الرسالة من مضمون
ومن جانب آخر أشاد الحاضرون من طلاب وأساتذة جامعيين بالجهود المبذولة من قبل الباحث والمشرفين في اعداد الرسالة.
أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات القلبية للدكتور والزميل العزيز محمد سلطان الشايف وأتمنى له مزيدا من التقدم والنجاح في مسيرته العملية والعلمية.