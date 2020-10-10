بيان نعي من وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان

السبت 10 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة،السبت، قائد اللواء 110 العميد الركن عبدالعزيز حنكل، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في قيادة معركة استكمال تحرير محافظة الجوف من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشارت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في بيان النعي إلى أن الشهيد البطل عبدالعزيز حنكل، كان نموذجاً في التضحية والفداء والمواقف الوطنية الشجاعة، وسطّر خلال حياته الحافلة بالعطاء بطولات عظيمة في الذود عن أهداف ومكتسبات الثورة والجمهورية والدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية، وكان واحدا من أصدق القادة الأوفياء الذين وقفوا بشجاعة وثبات في وجه مليشيا الحوثي وقدموا تضحيات غالية في معركة استعادة الدولة ونذروا أنفسهم وأموالهم وأرواحهم لخدمة الوطن.

وأضاف البيان: "كان الشهيد حنكل من أشجع القادة الأوائل الذين هبوا لتلبية نداء الوطن وشارك بإقدام وإخلاص في قيادة عمليات تحرير عدد من المواقع والمناطق من مليشيا الحوثي".. وكان يقف في مقدمة الصفوف إلى جانب أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الذين يخوضون معركة المصير ويواجهون أحلام الإمامة والتخلف.

وتابع: كما جسّد الشهيد قيم الجندية والقيادة خلال المهام التي أوكلت إليه والمناصب التي تقلدها وساهم بفاعلية في عملية بناء وتطوير القوات المسلحة وعاش وفيا للقسم والشرف العسكري.

وقال البيان: لقد خسر الوطن ومؤسسته الدفاعية برحيله قائداً استثنائياً وواحداً من خيرة الرجال الذين خلّدوا بصمات متميزة في مختلف المواقع والميادين ومواقف وطنية مشرفة.

واشار : "إن القوات المسلحة اليمنية وهي تنعي واحدا من قاداتها المخلصين؛ تؤكد أن تلك الدماء الطاهرة لن تذهب هدراً ولن تُثني شعبنا اليمني وقواته المسلحة عن مواصلة النضال والكفاح حتى تحرير كل ذرة من تراب الوطن واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية.. ولن تزيدها تلك التضحيات إلا تمسكاً وإصراراً للمضي على العهد والوفاء للوطن لاستكمال استعادة وتحقيق أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد ومحاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لمخططات ومحاولات العبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي".

وعبّرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الشهيد ولجميع منتسبي القوات المسلحة ورجال المقاومة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ويسكنه فسيح جنانه؛ وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى الأبطال وأن يُعجل بالنصر المبين.